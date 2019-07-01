حماس: ندين عدوان الاحتلال بسوريا والتطبيع شجع على جرائمه

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين، العدوان الإسرائيلي السافر على سوريا وتعمد قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن "هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق يأتي تأكيدًا أن الكيان الصهيوني هو الخطر الأكبر ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها".

وأكدت أن الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة وحملات التطبيع المتواصلة مع العدو الإسرائيلي ومؤتمر البحرين المشؤوم شجعته على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسميًا.

وكان 5 سوريين بينهم رضيع قتلوا في غارات عدة شنتها طائرات إسرائيلية على مواقع في ريفي دمشق وحمص.