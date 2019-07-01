مقتل 34 شخصاً وإصابة 68 بانفجار في افغانستان

قتل 34 شخصا وجرح 68 إثر انفجار قوي هز العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين، حسبما ذكرت محطة (تولو تي في) المحلية.

وقال شاهد عيان شريطة عدم نشر اسمه لوكالة أنباء (شينخوا) إن المسلحين دخلوا مبنى تحت الإنشاء وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن التي وصلت إلى المنطقة للسيطرة على الوضع.

وأضاف الشاهد أن المسلحين في البداية فجروا سيارتهم المفخخة، ثم بدأوا إطلاق الرصاص، ومازال إطلاق النار مستمراً.

وتقع المنطقة بالقرب من مبنى إدارة اللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع واستاد رياضي والمبنى الرئيسي لوزارة الدفاع، وفرع لوزارة الإعلام والثقافة ومنازل سكنية.

وطوقت قوات الأمن المنطقة ولم تسمح للصحفيين بدخول موقع الحادث.

وفي سياق متصل أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار السيارة المفخخة والهجوم الذي اعقبه.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن الهجوم استهدف منشآة لوجستية وهندسية تابعة لوزارة الدفاع الأفغانية.