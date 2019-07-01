وزير الداخلية البريطاني المسلم يزور حائط البراق

قال موقع روتر العبري، اليوم الاثنين أن وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد زار حائط البراق "، وذلك خلال زيارته لـ"إسرائيل".

حسب الموقع، فتأتي هذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية البريطاني لأول مره منذ ب 19 عامًا لم يقم خلالها أحد كبار وزراء الحكومة البريطانية بزيارة حائط البراق أو القدس.

وقال الوزير البريطاني الذي ينتمي إلى عائلة مسلمة أن والده يؤمن بالعلاقة بين اليهود والمسلمين وأن شقيقه زار حائط البراق وهو طفل.

وأضاف الوزير، أن المكان يمكن أن يستشعر بالقوة الروحية الموجودة فيه ، وأنه معجب بحقيقة أن حائط المبكى يفتح على مدار الساعة طوال اليوم

واستقبل حاخام الحائط الحاخام شموئيل رابينوفيتش الوزير وقرأ معه الفصل 21 من المزامير ووضع الوزير ورقية ة بين حجار الحائط .

موقع روتر