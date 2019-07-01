اشتيه يعلن عن صرف 60% من رواتب الموظفين

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن حكومته ستدفع 60% من رواتب الموظفين في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وحيا اشتيه في مستهل الجلسة الحكومية، شجاعة أهلنا وصمودهم بوجه الهجمة الحالية على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، مديناً النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ونستهجن مشاركة السفير الأمريكي فريدمان بأحد هذه النشاطات.

وأكد اشتيه أن الاحتلال ما زال يحتجز الأموال وانه حكومته ستوفر لهذا الشهر 60% من الرواتب.

وأوضح أنه سيتم صرف راتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيقل فأقل في الضفة وغزة، و60% من كامل الراتب لموظفي الضفة وغزة، كما لن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة، بالإضافة للوفاء بالتزاماتهم كاملة تجاه الأسرى وعائلات الشهداء.

وشدد اشتيه على أن شعبنا الفلسطيني وقيادته أفشل ورشة البحرين التي جاءت كما توقعت الحكومة عقيمة المخرجات، معرباً عن آماله أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو انهاء الانقسام.