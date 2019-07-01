المرور: حوادث السير تخلف 32 قتيلاً خلال 6 شهور

خلّفت حوادث السير في قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري 32 قتيلًا، من بينهم 21 طفلًا، وفقًا للعميد إيهاب مهنا، مدير عام شرطة المرور في قطاع غزة.

وبين مهنا في تصريح صحفي نشر على موقع الإدارة العامة للمرورن، أن العشرات من المواطنين أصيبوا بجروح خطيرة وعاهات مستديمة، والمئات بإصابات مختلفة.

ولفت إلى أنّ إجمالي مخالفات السير "دون رخصة قيادة" بلغت 239 مخالفة، منها 66 مخالفة خلال أيام عيد الفطر.

وأشار إلى أنه تم ضبط 50 دراجة نارية خلال عيد الفطر، يتم تأجيرها للأطفال القُصّر وتسببت بحوادث سير ويتم استخدامها في عمل حركات بهلوانية تعرض حياة المواطنين للخطر.