رفضاً لاعتقالهم الإداري..7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل 7 أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

ويستمر القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير جعفر عز الدين "48 عاماً" من محافظة جنين والأسير إحسان عثمان "21 عاماً" من بلدة بيت عورا التحتا في محافظة رام الله والبيرة، بإضرابهما عن الطعام منذ 16 يوماً.

كما يخوض خمسة أسرى من مدينة دورا في محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 8 أيام؛ رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود "29 عاماً" وكايد الفسفوس "30 عاماً".

علاوة على 3 أسرى آخرين وهم: غضنفر أبو عطوان "26 عاماً" وعبد العزيز سويطي "30 عاماً" وسائد النمورة "27 عاماً".

يُشار إلى أن الأسرى إحسان عثمان وأسرى محافظة الخليل يقبعون في معتقل "عوفر"، فيما يقبع الأسير جعفر عز الدين في عزل معتقل "مجدو".