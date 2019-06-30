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ملخص مباراة مصر وأوغندا.. محمد صلاح يسجل هدف عالمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:58 - 30 يونيو 2019
صلاح صلاح
بنك فلسطين
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عزز المنتخب المصرى من صدارته للمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما نجح فى التقدم على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل لا شىء، أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى فى الدقيقتين 36 و45 فى المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليو.

بدأت أحداث اللقاء سريعة من جانب المنتخبين، ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وبادر لاعبو أوغندا بصناعة الهجمات، وفى الدقيقة الخامسة يقوم محمود تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب بهجمة عنترية من جهة اليمين لمنطقة جزاء أوغندا ولكن نجح دفاع المنافس فى إبعاد الكرة قبل دخول اللاعب منطقة الجزاء.

 

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