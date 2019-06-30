ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

اكتشاف أكبر خزان مياه للمياه يكفي لملء مليار حوض سباحة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:54 - 30 يونيو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
مشاركة

توصل باحثون إلى خزان مائي عملاق وصفوه بالـ"كنز المائي" الثمين تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية نيوجرسي الأمريكية، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية "ادخارا" مهما للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن المياه العذبة الموجودة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل.

 

ومن المرجح علميا أن يكون هذا الخزان هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة.

وبحسب الباحثين فإن مياه هذا الخزان قد تشكل حلا في المستقبل لأزمة المياه، لاسيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.

تأتي أهمية هذا الاكتشاف من أنه يأتي في وقت تعاني فيه عدة دول في العالم مثل الهند، أزمة مياه حادة، ويرتقب أن ينفد الماء من 21 مدينة، بحلول سنة 2021، والمقلق في الأمر أن 100 مليون نسمة يعيشون في هذه الحواضر.

يذكر أن الاكتشاف تم على يد باحثين في جامعة كولومبيا بنيويورك ومعهد "وودز هول" لدراسة المحطيات، خلال عملية استطلاع بساحل الشمال الشرقي من الولايات المتحدة.

متعلقات