مذكرة احتجاج للقنصل الفرنسي حول تسمية "ساحة القدس" في باريس

سلم وفد من المجتمع المدني المقدسي اليوم الأحد، رسالة احتجاج إلى القنصلية الفرنسية بالقدس احتجاجا على قيام بلدية باريس بتسمية ساحة في باريس باسم "ساحة القدس"، محاباة للاحتلال واللوبي الصهيوني في فرنسا.

واجتمع الوفد بالقنصل العامّ الفرنسيّ في القدس، بيار كوشار الفرنسي، اليوم الاحد، في مقر القنصلية الفرنسية بالقدس، للاحتجاج عَلى قيام عمدة بلدية باريس بتسمية شارع في باريس باسم القدس محاباة للاحتلال واللوبي الصهيوني في فرنسا.

وجرى خلال اللقاء تسليم القنصل الفرنسي العام مذكرة احتجاج تحمل تواقيع مقدسيين أعربوا فيها عن استنكارهم لهذه الخطوة اللئيمة من جانب رئيسة بلدية باريس المتطرفة، والتي أتت تزامنا مع افتتاح نفق تحت المسجد الاقصى والبلدة القديمة بالقدس حتى سلوان، كما وأكدت المذكرة على الحق الفلسطيني الأزلي في القدس والتمسك بها كعاصمة للدولة الفلسطينية.

من جانبها، قالت القنصلية الفرنسية في القدس: إن "القنصل العامّ الفرنسيّ في القدس، بيار كوشار استقبل، اليوم، وفداً من المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ جاء ليسلّمه رسالة احتاجاً على الظروف التي تم فيها افتتاح ساحة القدس في باريس بالتزامن مع الزيارة".

وأجاب القنصل العامّ بأنّ البوادر الأحاديّة أو الرمزيّة ، أيّاً كانت، لا تغيّر موقف فرنسا الثابت والمعروف جيّداً، فالغاية هي أن تصبح القدس عاصمة للدولتين، إسرائيل وفلسطين، وفقاً للطرق التي ينبغي تحديدها عبر التفاوض.

واستهجن القنصل العامّ المضايقات المتواصلة التي يتعرّض لها الوجود الفلسطينيّ في القدس خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت عمدة باريس آن هيدالغو، أعلنت أنها ستفتتح اليوم الاحد عند السابعة عشرة في باريس، ساحة تحمل اسم "ساحة القدس"، بحضور عمدة القدس، موشي ليون، وهو من المتشددين في المواقف التي تنظر إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل ومن أنصار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.