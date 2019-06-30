قاض أمريكي "يحرم" ترامب من بناء الجدار مع المكسيك

أصدر القاضي الأمريكي هايوود غيليام، قرارًا يمنع الرئيس دونالد ترمب، من استخدام 2.5 مليار دولار من ميزانية البنتاغون لتمويل أعمال بناء الجدار العازل عند حدود المكسيك.

واتخذ غيليام، وهو قاض في محكمة بولاية كاليفورنيا، هذا القرار يوم الجمعة الماضي، تلبية لدعوى رفعتها مجموعة من المدعين العامين في 20 ولاية، وأخرى قدمها نشطاء يعتقدون أن تخصيص الأموال من ميزانية الجيش لبناء الجدار يخالف القانون ومشروع ترمب يشكل خطرا على البيئة.

وشدد المدعي العام في ولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا، على أن "الرئيس ترامب لم يبن شيئا سوى أزمة دستورية تهدد بإلحاق ضرر مباشر بولايتنا".

وثمن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي قدم الدعوى الثانية نيابة عن جمعية "سييرا كلوب" المدافعة عن البيئة و"تحالف جمعيات الحدود الجنوبية"، قرار القاضي، مشيرا إلى أنه يدعم المبدأ الأساس الذي يمنع رئيس الدولة من صرف أموال دافعي الضرائب دون موافقة الكونغرس.

ويتعلق القرار بجزء من الجدار يمتد على طول حدود ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيو ميكسيكو، وجاء بعد قرارين آخرين اتخذهما غيليام الشهر الماضي، حظرا بدء أعمال بناء جزأين آخرين من الجدار الذي يعد من أبرز وعود ترامب الانتخابية.

وهاجم ترمب أمس، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أوساكا اليابانية في ختام قمة مجموعة العشرين هذا القرار، واصفا إياه بأنه "مخز" وتعهد بتقديم استئناف للحكم.

واستغل ترمب إعلان حالة الطوارئ في فبراير الماضي لإعادة تخصيص 6.7 مليار دولار من ميزانية البنتاغون ومؤسسات حكومية أخرى لأعمال بناء أجزاء من الجدار كان من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل.