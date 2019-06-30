تعادل إيجابي بين رفح وبلاطة في ذهاب نهائي كأس فلسطين

تعادل فريق خدمات رفح "الأخضر" مع ضيفه مركز بلاطة "الجدعان" بهدف لمثله مساء الأحد في مباراة ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة.

وجاء هدف بلاطة عبر خالد سالم في الدقيقة 32، وتعادل خدمات رفح عن طريق معتز النحال من ركلة جزاء بالدقيقة 72.

ويلتقي الفريقان مجدداً على ملعب نابلس البلدي شمال الضفة الغربية المحتلة في مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل، ويبحث كل فريق عن الفوز للتتويج باللقب، فيما يصب التعادل السلبي لصالح بلاطة، والتعادل بنتيجة أكثر من هدف لهدف لصالح خدمات رفح.

وقاد المباراة تحكيمياً: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده الدولي حسام الحرازين، ومحمود أبو حصيرة للخطوط، وعاهد المصري رابعاً.