هام لطلبة الثانوية العامة الجدد

تداول العديد من النشطاء و المواطنين خلال الأيام الماضية اخباراً تتعلق بتغيير المنهاج التعليمي لمرحلة الثانوية العامة، التوجيهي الجدد، ما أثار حالة من البلبلة و القلق في صفوف هؤلاء الطلبة الذين بدأ معظمهم بالانتساب لمراكز الدروس الخاصة في المواد الدراسية المختلفة.

كما تم تداول خبراً مفاده بأن السنة الدراسية العام المقبل ستكون بالنظام الفصلي، أي أن السنة ستنقسم الى فصلين دراسيين يتم في كل فصل تقديم امتحانات في المواد التي تم دراستها و احتساب درجاتها في نهاية العام.

مدير عام الاشراف التربوي بوزارة التربية و التعليم، محمود مطر، أكد بأنه لم يصدر عن الوزارة أي وثيقة تتعلق بتغيير المناهج، مشيراً الى أن هناك طبعة جديدة من الكتب الدراسية، ربما تحتوي على تعديلات قد تكون بسيطة أو جوهرية، تستوجب سحب الكتب القديمة.

و أشار مطر في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن الوزارة ارتأت ان يتم الاحتفاظ بالنسخة القديمة من المنهاج، حتى تصل النسخة الجديدة و الاطلاع عليها، و التأكد من طبيعة التغيير و ما اذا كانت الكتب القديمة تتناسب مع الجديدة أم لا.

و حول ما أشيع عن تقسيم السنة الدراسية لفصليين دراسيين، أكد مطر بأنه لا يوجد معلومات رسمية حول هذا الموضوع، و ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.