يعالون يهاجم نتانياهو و يصفه بالضعيف في الأفعال

قال وزير حرب الاحتلال السابق موشيه يعالون خلال جولة في مجلس إشكول الإقليمي، إن هناك حاجة لوقف نتنياهو عند حده وأن يستجيب للوضع في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب القناة العبرية السابعة، أضاف يعالون: "لقد جئنا هنا إلى محيط غزة لنقول انه كفى لحالة الفوضى وكفى لنتنياهو! بدلاً من توجيه رد قاس لحماس وتدفيعها ثمن باهظ لما تفعله، فإن حكومة نتنياهو تدفع لها الحماية!".

وأشار إلى أن حزب أزرق وأبيض يوفر الأمن والبديل الاقتصادي، ومصمم على قيادة الانتخابات المقبلة والفوز بها، من أجل استعادة الأمن في غلاف غزة.

وادعى أن حكومة نتنياهو تتفاوض مع حماس، وتستسلم لها، وتتخلى عن سكان غلاف قطاع غزة وتنسى الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم حماس في غزة.

واتهم نتنياهو نتنياهو أنه قوي في التصريحات ضعيف في الأفعال.