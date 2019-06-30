فريدمان افتتاح النفق الإسرائيلي جنوب القدس جاء رداً على منتقدي ترامب

أكد السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، أن افتتاح النفق الإسرائيلي –التهويدي- في مدينة القدس المحتلة أقوى رد على من ينتقد الرئيس دونالد ترامب لاعترافه بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

ووفقاً لموقع رويتر العبري فإن المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات زعم بأن النفق الذي افتتاح مساء اليوم الأحد في القدس المحتلة يقع على أراضي أثرية للشعب اليهودي.

وافتتح الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الأحد بمشاركة السفير الأمريكي فريدمان والمبعوث غرينبلات، "نفقاً تهويدياً" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذي أطلق عليه اسم "طريق الحجاج".