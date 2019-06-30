بلدية غزة تحدد مواعيد استخدام مكبرات الصوت للباعة المتجولين

دعت بلدية غزة يوم الأحد، الباعة المتجولين في شوارع المدينة إلى خفض مستوى مكبرات الصوت التي يستخدمونها للترويج عن بضائعهم والتي تسبب في إزعاج المواطنين لاسيما فئة كبار السن والمرضى وفئات المجتمع الأخرى.

ودعت البلدية في بيان أوردته عبر حسابها في فيسبوك، الباعة إلى عدم استخدم المكبرات ما قبل الساعة العاشرة صباحًا وما بعد الساعة 10 ليلًا.

وذكرت البلدية أن الحد المسموح به هو 60 (ديسبل) ويستخدم الباعة المتجولون نحو 100 إلى 120 ديسبل مما يتسبب في حالات إزعاج للمواطنين لاسيما في الأحياء عالية الكثافة السكانية والمكتظة بالسكان.

وأكدت أن مئات الشكاوى ترد من المواطنين بالخصوص وستعمل مع الدوائر المختصة في الشرطة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة التعاون لإلزام المخالفين والإبلاغ عن أي شكوى على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى الخاصة بالبلدية ومنها: صفحة البلدية على فيسبوك، وموقع البلدية، وتطبيق بلدية غزة هاشم على الهواتف الذكية، وتطبيق الواتس آب على الرقم 00970599815600 .