الديمقراطية ترفض شروط تسليم جثمان الشهيد محمد عبيد

رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شروط سلطات الاحتلال التي وضعتها لتسليمها جثمان الرفيق الشهيد محمد سمير عبيد لعائلته ليوارى الثرى بالطريقة التي تليق بتشييع الشهداء في أعراس وطنية.

واعتبرت الجبهة هذه الشروط مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية وفيها مس بكرامة الإنسان الذي من حقه أن يدفن وفقاً للتقاليد والشرائع السماوية وأن هذه الشروط ما هي إلا محاولة لمنع عائلة الشهيد وأبناء بلدته في العيساوية وأبناء القدس عامة المشاركة في جنازة الشهيد الذي ضحى بحياته دفاعاً عن القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ورفضاً لصفقة القرن الجائرة التي تسعى لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وحيت الجبهة بكل العز والفخار عائلة الشهيد التي رفضت هذه الشروط التي تطالبهم بدفن ابنهم الشهيد ليلاً خارج بلدته العيساوية وبحضور خمسون شخصاً من العائلة ودفع كفالة مالية باهظة لضمان التزام العائلة بهذه الشروط، الأمر الذي دفع العائلة إلى رفض هذه الشروط الجائرة والاصرار على تسليم جثمان ابنها الشهيد ودفنه بعرس وطني كبير يليق بكرامة الشهداء ومكانتهم الوطنية.

وتوجهت الجبهة الديمقراطية لعائلة الشهيد وإلى بلدة العيساوية المناضلة التي تتصدى بصدور أبنائها وبناتها لغطرسة جيش الاحتلال واقتحاماته المتكررة للبلدة، وإلى أبناء شعبنا الموحد في رفض صفقة القرن والتصدي لها وتعاهدهم على مواصلة النضال على هدى الشهداء والأسرى والجرحى لإسقاط صفقة القرن وقانون القومية العنصري وانتزاع النصر وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.