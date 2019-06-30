تباين آراء المسؤولين الإسرائيليين بين مؤيد ومعارض للتسوية مع غزة

هدد عضو المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) ايلي كوهين، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من استمرار إطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، مؤكداً أن الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا ومؤلما.

وحذر كوهين وفقاً لقناة مكان العبرية، بان سياسة ضبط النفس التي تتبها حكومة الاحتلال قد نفذت.

فيما اتهم رئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، حكومة نتنياهو بالاستسلام لحركة حماس بصورة اقنعت الفلسطينيين بأن ممارسة العنف ضد "إسرائيل" تحقق إنجازات كبيرة.

واعتبر أن التهديد المنطلق من القطاع يشكل تهديدا استراتيجيا على "إسرائيل" بأكملها.

اما الوزير يوفال شتاينس قال بانه يؤيد منح الحكومة الخيار للاستمرار بالعمل للتوصل إلى تسوية مع قطاع غزة.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال أكد اليوم الاحد، ان "إسرائيل" فرضت عقوبات على غزة مؤخراً أبرزها وقف إدخال الوقود، وإن لزم الأمر مستقبلاً سنستخدم إجراءات أكثر صعوبة"، وتابع "قد نضطر للقيام بعملية عسكرية في نهاية الامر".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة "لست معجباً بانتقادات المعارضة الموجهة للحكومة حول التعامل مع غزة" ومن يطالبنا بعملية عسكرية في غزة هم أول من سينتقدنا حال قمنا بها".

وتابع "اتفهم معاناة سكان غلاف غزة، ونعمل بقدر الإمكان على تخفيفها" على حد زعمه.