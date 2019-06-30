ترامب: الرئيس أردوغان «رجل قوي» وعلاقتنا بتركيا استراتيجية

استحوذ ملفا شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي «S400» الروسية، وتسلمها مقاتلات «F35» من الولايات المتحدة على محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين، التي اختتمت السبت في اليابان.

وعقب محادثاتهما، أدلى الزعيمان بتصريحات لصحفيين، ركزت على الملفين، حيث أكّد ترامب أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، «لم تتلقَ معاملة عادلة عندما طلبت شراء منظومة باتريوت الصاروخية الأميركية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما».

بدوره، قال أردوغان إن نظيره الأميركي قدّم توضيحًا بشأن العقوبات المحتملة ضد تركيا جراء شراء المنظومة الروسية؛ مشيرًا أن فرضها «لن يكون واردًا».

وتعليقًا على «العقوبات المحتملة»، قال ترامب إن أردوغان أراد شراء باتريوت من إدارة أوباما، لكن الأخيرة رفضت البيع، رغم الطلبات المتكررة من أنقرة.

وأضاف أن الرئيس أردوغان «رجل قوي»، مؤكدًا متانة العلاقة بينهما.

وتابع: «مسألة S400 معقدة، ونحن نبحث عن حلول مختلفة».

كما شدد على متانة الصداقة التي تجمع البلدين، والشراكة التجارية التي تجمعهما.