نجل السبسي يكشف حالته الصحية

أكد نجل الرئيس التونسي، حافظ قايد السبسي، أن والده لم يعد في خطر، ويمكن أن يغادر المستشفى العسكري في تونس العاصمة، غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، ليعود لممارسة مهامه.

وأوضح حافظ السبسي، وهو رئيس اللجنة المركزية لحزب نداء تونس، في تصريحات صحفية، إن السبسي بات أفضل حالا، وبمعنويات عالية.

يأتي ذلك بعد تأكيدات من جهات رسمية في تونس، بأن صحة الرئيس تحسنت بشكل ملحوظ، بعد نقله إلى المستشفى الخميس إثر تعرضه لوعكة صحية، وصفتها الرئاسة التونسية بالحادة.

من جهة أخرى أعلنت السلطات التونسية أن التحقيقات في العمليتين الإرهابيتين اللتين ضربتا قلب العاصمة تونس، الخميس، متواصلة بشكل "متقدم جدا".

أكد نجل الرئيس التونسي، حافظ قايد السبسي، أن والده لم يعد في خطر، ويمكن أن يغادر المستشفى العسكري في تونس العاصمة، غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، ليعود لممارسة مهامه.

وأوضح حافظ السبسي، وهو رئيس اللجنة المركزية لحزب نداء تونس، في تصريحات صحفية، إن السبسي بات أفضل حالا، وبمعنويات عالية.

يأتي ذلك بعد تأكيدات من جهات رسمية في تونس، بأن صحة الرئيس تحسنت بشكل ملحوظ، بعد نقله إلى المستشفى الخميس إثر تعرضه لوعكة صحية، وصفتها الرئاسة التونسية بالحادة.

من جهة أخرى أعلنت السلطات التونسية أن التحقيقات في العمليتين الإرهابيتين اللتين ضربتا قلب العاصمة تونس، الخميس، متواصلة بشكل "متقدم جدا".