عائلة الشهيد عبيد ترفض شروط الاحتلال والأخير يوافق على تشريح الجثمان

وافق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على تشريح جثمان الشهيد محمد سمير عبيد بوجود طبيب فلسطيني على أن يتم تسليم جثمانه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن عائلة الشهيد عبيد رفض شروط عدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل دفن جثمان الشهيد في منطقة باب الزاهرة في مقبرة شارع صلاح الدين خارج بلدة العيساوية".

ومن بين شروط الاحتلال لدفن جثمان الشهيد، أن يدفن في ساعات المساء، يشارك في تشيع جثمانه ودفنه 50 شخصاً فقط، عدم رفع أي اعلام او رايات خلال الجنازة، دفع كفالة مالية تقدر بـ 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ العائلة للشروط المطلوبة وفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

والد الشهيد رفض بشكل مطلق شروط الاحتلال لدفن جثمان نجله في باب الزاهرة قائلاً: "لو بضل ٢٠ عاما في الثلاجة لن نقبل بدفنه خارج العيساوية"

واستشهد الشاب محمد سمير عبيد (20 عاما)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية مساء الخميس الماضي، في بلدة العيساوية شمالي مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أكّدته وزارة الصحة الفلسطينية.