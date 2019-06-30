الهباش : الرئيس يأمر بفتح بيت عزاء للشيخ محمد أبو سردانة في رام الله

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان الرئيس محمود عباس " أبو ماتزن " أصدر تعليماته بفتح بيت عزاء للراحل الشيخ محمد حسين ابو سردانة قاضي قضاة فلسطين الأسبق في مدينة رام الله والذي وافته المنية مساء أمس في العاصمة لالأردنية عمان بعد صراع مع المرض .

وأضاف الهباش انه سيتم تشييع جثمان المرحوم أبو سردانة عصر اليوم في مدينة عمان بحضور رسمي وشعبي فلسطيني وأردني لما يتمتع به الراحل من سيرة طيبة وعطرة سواء في صفوف الثورة الفلسطينية التي كان أحد مؤسسيها الأوائل، او من خلال عمله القضائي كونه أول قاضي قضاة في عهد السطلة الوطنية الفلسطينية وكانت له بصمات واضحة في عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين ، او من خلال ترؤسه اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني .

وتقدم الهباش من عائلة الفقيد وأسرة القضاء الشرعي وشعبنا الفلسطيني المناضل بأحر التعازي والمواساة برحيل المناضل والعلامة الشيخ محمد أبو سردانة سائلا المولى عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .