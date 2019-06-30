84 شهيد برصاص الاحتلال في النصف الأول من العام الحالي

استشهد 84 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام الحالي (52019) وفقاً لما ذكره التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.

وقال التجمع في بيان له وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأحد، "إن من بين الشهداء 59 من قطاع غزة، و25 من الضفة الغربية؛ بينهم 8 سيدات و19 طفلًا".

وأشار إلى أن أصغر الشهداء عمرًا، الشهيد "الجنين" عبد الله أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ 4 أيار (مايو) الماضي، في حي الزيتون بغزة، والشهيد الجنين أيمن محمود المدهون، الذي استشهد بتاريخ 5 أيار الماضي في بيت لاهيا".

وأشار التجمع الوطني، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانًا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية إلى 266 شهيدًا.

وبيّن أن معظم الجثامين المحتجزة مدفونة في "مقابر الأرقام" بمنطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ 48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.