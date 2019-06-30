بوغبا يتخذ خطوة جديدة لمغادرة "أولد ترافورد"

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، يصر على الرحيل عن فريقه، وهو على استعداد لتحقيق ذلك مهما كانت الوسيلة.

وأكدت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، أن بوغبا سيقدم طلبًا شخصيًا لمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير للسماح له بترك الفريق، قبل بدء استعدادات يونايتد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يجتمع الاثنين عندما ينتهي اللاعب الفرنسي من إجازته، في وقت ذكرت فيه تقارير صحفية أخرى أن نائب الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد أخبر بوغبا ووكيل أعماله مينو رايولا ممانعته لرحيل اللاعب إلى أي مكان آخر.

وأضافت "ذا صن"، أن بوغبا يأمل في أن يتمكن سولسكاير من إقناع وودوراد بتغيير رأيه، علما بأن ناديي يوفنتوس وريال مدريد ينتظران تطورات الموقف.

وفي حال عدل وودوارد عن موقفه، فإنه لن يستغني عن اللاعب بأقل من 120 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأنه تعاقد مع اللاعب عام 2016 بـ89 مليون جنيه إسترليني.