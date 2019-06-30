الاحتلال يفرج عن وزير شؤون القدس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي الذي اعتقلته فجرا برفقة أفراد من المخابرات بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بمدينة القدس واقتادته لمركز المسكوبية.

وكان المحامي مهند جبارة- محامي وزير القدس فادي الهدمي- قال: "انه لا يوجد مبررات للاحتلال باعتقال وزير القدس، فمن الواضح إن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال بأعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، وبسبب قرب الانتخابات الإسرائيلية ومحاوله لإرضاء اليمين المتطرف.

وأوضح جبارة في بيان له أن الوزير الهدمي رفض التجاوب بأي شكل من الأشكال مع محققي المخابرات "الإسرائيلية" وأصر على حقه في اللقاء بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات معه.

وأضاف جبارة في بيان له حول اعتقال الوزير" بعد ان تم اللقاء بين الوزير الهدمي ومحاميه، بدأ التحقيق معه في حوالي الساعة التاسعة المحقق العاد من غرف 4 في شرطة المسكوبية، أوضح أمامنا ان التحقيق يدور حول ادعاء الشرطة الاسرائيلية ان الهدمي قام بالمس بالسيادة الاسرائيلية في القدس في الأسبوع الأخير وعلى رأسها الجولة التي قام بها الوزير الهدمي في الحرم القدسي الشريف مع رئيس تشيلي."