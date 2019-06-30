نادي الأسير: سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

يواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسيرين إحسان عثمان وجعفر عز الدين.

وقال نادي الأسير إن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (15) يوماً.

كما يواصل خمسة أسرى من مدينة دورا في محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، كذلك رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، علاوة على ثلاثة أسرى آخرين وهم: غضنفر ابو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً).

يُشار إلى أن الأسرى إحسان عثمان وأسرى محافظة الخليل يقبعون في معتقل "عوفر"، فيما يقبع الأسير جعفر عز الدين في عزل معتقل "مجدو".