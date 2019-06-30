توضيح لبقية المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

أوردت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الأحد، تنويها جديدا بشأن استمرار صرف المساعدات النقدية القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع.

وقالت وزارة الاتصالات، "ننوه للمستفيدين من المساعدات الأميرية القطرية الـ (100 دولار) أنه سيتم وقف الصرف في مكاتب البريد على أن يتم استئناف الصرف غدا الإثنين للذين لم يتمكنوا من استلام المساعدة في مكاتب البريد الرئيسية الخمس وفي أوقات الدوام الرسمي".

يشار إلى أن اللجنة القطرية بدأت بصرف منحة الـ100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة منذ يوم 20 يونيو الجاري، وذلك لقرابة 60 ألف أسرة.

ومن المقرر أن يستمر صرف المساعدات القطرية النقدية للأسر المحتاجة في القطاع، خلال الأشهر المقبلة، حيث كان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن في شهر رمضان الماضي، أن المنحة ستتواصل ستة أشهر قادمة.