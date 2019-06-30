الأشغال بغزة تتسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء ( 111) وحدة سكنية شمال القطاع

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تسلم التخصيص المالي لمشروع إنشاء ( 111) وحدة سكنية شمال قطاع غزة أبراج حي الندى - بقيمة مالية تبلغ ( 3.3) مليون يورو من روما، حيث سينطلق العمل بالمشروع خلال الأيام القادمة.

وقال م. ناجي سرحان وكيل الوزارة : إن هذا المشروع الهام يتكون من 12 عمارة سكنية جديدة تشمل على عدد وفير من الوحدات السكنية .

وأوضح م. سرحان أن طاقم إدارة مشروع المنحة الإيطالية بالوزارة يتابع على مدار الأربعة شهور الماضية مع مكتب الوكالة الإيطالية بالقدس اعتماد التخصيص المالي من بنك ( CDP ) في روما حيث تم إرسال كافة الأوراق والوثائق الرسمية لروما .

وشدد وكيل الوزارة م. سرحان على أن هذا المشروع الحيوي الهام سينهي معاناة عشرات الأسر الفلسطينية التي تضررت خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014م .

وشكر م. سرحان الحكومة الإيطالية وشركات المقاولات وجهات الإشراف المنفذة على دورهم في المشروع الإيطالي .