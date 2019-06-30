أبو مرزوق :مصر قدمت ورقة بشأن المصالحة وأجابت فتح بنعم ولكن!

قال قيادي في حركة "حماس" إن الحركة ليست "قوة احتلال" حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، "نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا".

وتابع أبو مرزوق، أن "مصر قدمت ورقة لحركة فتح تتضمن قضايا تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وأن فتح أجابت على الورقة بنعم ولكن".

وأوضح أبو مرزوق أن حركة حماس مع أي جهود للمصالحة، شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية، دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطيني، وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطيني، على أن تتولى المرحلة القادمة حكومة وحدة وطنية من كل الفرقاء الفلسطينيين.

وشدد أبو مرزوق على أنه "لا يوجد لدينا أي شرط على الوحدة الفلسطينية إطلاقا، سوى ما هو معروف من مواقف نريد أن نكون فيها سواسية كأسنان المشط".

وتابع "نريد أن نذهب جميعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، يوافق عليها الجميع الفلسطيني، ثم تشرف هذه الحكومة على انتخابات تحدد كم لكل فئة من فئات الشعب الفلسطيني نصيبها من هذه المشاركة".