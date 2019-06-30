الزواج بعد 2007 باطل..تُثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

لم تنل التصريحات التي نسبت لقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، والتي قال فيها أن كل ما يصدر من أحكام عن قضاة لم يصدر مرسوم بتعيينهم من الرئيس محمود عباس "غير مقبولة"، ملمحاً لعقود الزواج كذلك سوى مزيد من السخرية والتندر من قبل النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

"هل زواجك باطل" كان السؤال الأكثر تداولاً على لسان كل من سمح بهذه التلميحات والتي لم تؤكد صحتها من عدمه، وقد نفاها الهباش مسبقاً في تصريحات سابقة، إلا أن اللافت كانت ردود فعل النشطاء والمواطنين والمتابعين.

ويعاني قطاع غزة تحديداً من انقسام داخلي فلسطيني نتج عن أحداث 2007، الذي انقسمت فيه الضفة المحتلة وقطاع غزة، وأثر بشكل سلبي على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من بينها القرارات الحكومية والأحكام القضائية.

وقد انهال النشطاء بالتعليقات الساخرة حول هذه التصريحات حيث بدأ الجميع يتناولها بطريقة ساخرة حول مسألة بطلان زواجه من عدمه، حتى وصلت حد النقاشات بين الأزواج بطريقة ساخرة.

فكتب أدهم أبو سلمية:" وحد الله يا حج، كله إلا هاي شو بطلان وما بطلان صار عندنا 4 أولاد الحمد الله وبتقلي بطلان".

فيما علقت بشاير وليد:" الحمدلله أنا تزوجت قبل ال 2007. مين زواجها باطل تيجي".

وكتب أبو العز الغفري من غزة:"الهباش: كل زواج تم بعد 2007 باطل، للأسف السياسة وصلت الزواج والطلاق!!، تحررت فلسطين بس تامم قصص الزواج والطلاق".



