نيمار يضع ريال مدريد في باب الطوارئ

تتواصل التقارير الصحفية، التي تتحدث عن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في العودة إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار رغب في العودة إلى برشلونة، بعد أن دخل في أزمات مع لاعبين وأعضاء الجهاز الفني وجماهير سان جيرمان.

وأشارت إلى أن نيمار تأثر بعد الانتقال إلى الفريق الباريسي على المستوى الشخصي وفي مسيرته الاحترافية، حيث أنه لم يعد ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك على الكرة الذهبية.

وما يدعم نيمار في سعيه للعودة إلى "كامب نو" أنه يتمتع بثقة غرف الملابس في برشلونة، لا سيما جيرارد بيكيه وليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عائلة نيمار لم تتكيف على العيش في مدينة باريس، ولذلك فهي تريد العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

وأفادت بأن نيمار لم يضع أبدًا ريال مدريد كخيار أول له في الميركاتو، إلا أنه كان يرى ارتداء قميص الميرنجي كاحتمال أقل ضررا، إذا لم يحقق أمله في العودة إلى صفوف برشلونة.