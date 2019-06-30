اليوم: الإفراج عن ثلاثة أسرى بينهم أسير مريض بالسرطان وأسيرة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الأحد ، موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أسيرة، وأسير مريض بالسرطان.

وأوضح نادي الأسير أنه سيتم الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان رجائي عبد القادر (36 عاماً)، وهو من مخيم دير عمار في محافظة رام الله، وذلك بعد قضائه مدة محكوميته البالغة (45) شهراً. كذلك سيتم الإفراج عن الأسير محمود رضوان (23 عاماً) من بلدة عزون في محافظة قلقيلية، وذلك بعد قضائه مدة محكوميته البالغة سبع سنوات ونصف. علماً أن كلا الأسيرين سيتم الإفراج عنهما من معتقل "النقب الصحراوي".

فيما سيتم الإفراج عن الأسيرة إسراء جابر (19 عاماً) من محافظة الخليل وذلك بعد اعتقال استمر (30) شهراً، وسيكون الإفراج عنها من معتقل "الدامون" حيث تقبع الأسيرات.