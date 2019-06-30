كوبا أمريكا تؤثر على استعدادات برشلونة للموسم الجديد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن بطولة كوبا أمريكا ستؤثر على استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي وفيليب كوتينيو وآرثر ميلو وأرتورو فيدال لن ينضموا إلى استعدادات برشلونة للموسم المقبل، قبل بداية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وجاء هذا التطور بعد تأهل منتخبات البرازيل والأرجنتين وتشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث يجب أن يحصل كل لاعب على 4 أسابيع راحة بعد البطولة.

وسينضم لويس سواريز إلى قائمة الأسماء المرشحة للغياب عن بداية فترة الإعداد، إذا تأهل منتخب الأوروجواي اليوم إلى نصف النهائي على حساب بيرو.

وسيغيب لاعبو برشلونة المتواجدين في كوبا أمريكا عن جولة الفريق باليابان، والتي ستشهد أول مباراتين وديتين لزملاء ليونيل ميسي.

وقد ينضم لاعبو البارسا بأكملهم إلى فترة الإعداد مع بداية بطولة غامبر، إلا أنه ليس مؤكدًا مشاركتهم في المباريات.

وسيتواجد اللاعبون في جولة البارسا بالولايات المتحدة، من أجل اللعب مع نابولي يوم 7 أغسطس/ آب المقبل، وآن آربر يوم 10 من الشهر نفسه.