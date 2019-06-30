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الكابنيت يلتئم بعد التلويح بالخيار العسكري ضد غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:36 - 30 يونيو 2019
الكابينت الاسرائيلي الكابينت الاسرائيلي
بنك فلسطين
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ذكر موقع يديعوت أحرونوت العبري، أن المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال سيلتئم الساعة الواحدة ظهرا وسيحضره لأول مره وزير المواصلات الجديد "بتسليل سموتريس"، ووزير التعليم رافي بيرتس.

ويأتي اجتماع الكابنيت بعد أن هدد الاحتلال بإعادة العقوبات ضد قطاع غزة والتلويح بالخيار العسكري.

وقالت يديعوت إن الكابنيت سيلتئم بعد تهديد مستوطني مغلف غزة بالتوجه بشكل مستقل عن الحكومة "الإسرائيلية" بتقديم شكوى ضد حماس في الامم المتحدة.

وقال مسؤول "إسرائيلي" صباح اليوم" سنعيد العقوبات ضد حماس عبر تقليص الوقود والكهرباء إن لم يتم الحفاظ على الهدوء، وأضاف المسؤول "كما أننا نستعد للخيار العسكري ضد قطاع غزة".

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