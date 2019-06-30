حارس عرين السليساو حائط الصد المنيع أمام حلم ميسي الغائب

على الرغم من صغر سنه (26 عامًا)، إلا أن حارس ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل، أليسون بيكر، بات بمثابة صمام الأمان وحائط الصد الأخير بالنسبة لـ"السليساو".

ويهدد حارس ليفربول، مسيرة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2019 خلال مواجهة كبيري القارة اللاتينية فجر الأربعاء، في نصف نهائي البطولة.

واستطاع حارس "الريدز" الحفاظ على عذرية شباكه مع "الكناري" منذ 26 مارس / آذار الماضي، وهو ما يضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه أمام اختبار حقيقي، وسيكون بمثابة تحد كبير لقدراتهم على إسقاط هذا السد المنيع.

وكان آخر من تمكن من زيارة شباك أليسون، لاعب الوسط التشيكي دافيد بافيلكا خلال مباراة المنتخبين الودية في 26 مارس / آذار الماضي، وانتهت لصالح أبطال العالم (5 مرات) بنتيجة (3-1).

ومنذ ذاك التاريخ، خاض المنتخب البرازيلي 5 مباريات، واحدة ودية أمام هندوراس، و4 في بطولة كوبا أمريكا الحالية.

كما أن أليسون، الذي يتميز بطوله الفارع (متر و91سم)، ارتدى قفاز الإجادة خلال مباراة باراجواي في ربع النهائي بعدما تصدى لكرة إعجازية من ديرليز جونزاليس في الوقت الأصلي، ثم لركلة ترجيح من أمام جوستافو جوميز خلال ركلات الترجيح.

ويبدو أن أليسون على موعد مع مواصلة كتابة التاريخ مع "السيليساو"، إذا ما استطاع هو ورفاقه تخطي عقبة "الألبيسيليستي" في المربع الذهبي والتأهل للنهائي، بحثًا عن رفع الكأس التي استعصت على "راقصي السامبا" على مدار 10 سنوات، ليكمل بذلك مسلسل التألق هذا الموسم بعد أن قاد ليفربول لحصد لقب دوري الأبطال.

ولكن هل يمكن للحارس البرازيلي أن يقف أمام صاحب القميص رقم "10" الذي ذاق طعم هز شباك البرازيلي من قبل مرتين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين البرسا وليفربول.

ولكن الهدفين لم يشفعا للكتيبة الكتالونية للمرو للنهائي بعد "ريمونتادا" الإياب على ملعب (أنفيلد رود) برباعية نظيفة.

واجه أليسون "ليو" من قبل في ربع نهائي دوري الأبطال موسم (2017-18)، عندما كان البرازيلي يحمي عرين روما الإيطالي، واستطاع قيادة "الجيالوروسي" حينها لتحقيق "ريمونتادا" قوية بعد خسارة الذهاب على ملعب (الكامب نو) بنتيجة (4-1)، إلى فوز في الإياب على ملعب (الأوليمبيكو) بنتيجة (3-0).

وليس ميسي وحده بين لاعبي الأرجنتين من تعرف عن كثب على قدرات أليسون الكبيرة، بل أيضا سرجيو أجويرو، الذي واجهه مرتين في البريمييرليج الموسم المنقضي، وتمكن من هز شباكه مرة في مباراة الدور الثاني التي انتهت بفوز "السيتيزنس" (2-1)، بعد أن انتهت مباراة الدور الأول بنتيجة بيضاء.

وبات اسم الحارس البرازيلي يتردد بقوة في ترشيحات الكرة الذهبية لهذا العام، حال تمكنه من رفع كأس كوبا أمريكا على ملعب (ماراكانا) التاريخي يوم الأحد المقبل، وهو الحلم الذي أوشك أن يصبح حقيقة أكثر من أي وقت مضى.