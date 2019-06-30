لقاء مرتقب بين كيم وترامب في المنطقة منزوعة السلاح

وافق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين شطري شبه الجزيرة الكورية، بحسب سيد البيت الأبيض والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وأكد ترامب للصحافيين في سيول “سنتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود وسألتقي بالزعيم كيم. أتطلع كثيراً إلى اللقاء. أصبحت علاقتنا جيدة جداً”.

لكنه شدد على أن اللقاء يكون قصيراً قائلاً “مجرّد مصافحة سريعة وقول (مرحبًا) إذ لم نلتق منذ فيتنام”، في إشارة إلى القمة التي انهارت بدون التوصل إلى اتفاق في شباط/فبراير.

وأضاف “إنها مجرّد خطوة، وعلى الأرجح في الاتجاه الصحيح”.

وأكد مون الذي قال إنه سيتوجّه كذلك إلى المنطقة منزوعة السلاح رغم أن “التركيز” سيكون على لقاء كيم وترامب أن “زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيتصافحان من أجل السلام في بانمونجوم، رمز الانقسام”، مشيرا إلى بلدة حدودية بين الكوريتين.

وقال مون “أعتقد أن تاريخ انعقاد القمة الثالثة بين ترامب وكيم سيعتمد على التغيير والحوار الذي قد يولدّه لقاء اليوم”.