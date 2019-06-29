معاريف: السلطة أفرجت عن رجل الأعمال المشارك في ورشة البحرين

زعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن سلطة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أفرجت عن رجل الأعمال الفلسطيني صلاح أبو مياله، والذي تم اعتقاله بسبب مشاركته في ورشة البحرين.

ووفقًا للصحيفة العبرية فإن الإفراج عن أبو مياله جاء بعد تلقي السلطة الفلسطينية رسالة تهديد من السفارة الأميركية في "إسرائيل".

وكانت صحيفة هاآرتس العبرية قالت إن السلطة الفلسطينية اعتقلت رجل أعمال فلسطينيًا حضر المؤتمر الاقتصادي الذي قادته الولايات المتحدة في البحرين الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة وهيئة البث أن رجل الأعمال يدعى صلاح أبو ميالة وهو من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت إنه اعتقل مساء الجمعة.