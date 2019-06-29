برشلونة يناطح ريال مدريد على صفقة هولندية

كشف تقرير صحفي إسباني السبت عن وجود منافسة بين فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التعاقد مع نجم هولندي في "الميركاتو" الصيفي الجاري.

ووفقًاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يسقط دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس من حساباته، ويخطط لضمه هذا الصيف.

وكان خط وسط برشلونة مكتملًا بالتعاقد مع فرينكي دي يونج، بالإضافة إلى تواجد إيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس، وآرثر ميلو، وأرتورو فيدال، وكارليس ألينا، ورافينيا ألكانتارا، ودينيس سواريز، وسيرجي روبرتو، ولذلك قل الاهتمام بفان دي بيك.

والآن عاد برشلونة لتوجيه الأنظار صوب نجم أياكس بسبب الرحيل المحتمل لدينيس سواريز، ورافينيا ألكانتارا هذا الصيف.

ويسعى ريال مدريد أيضًا لضم فان دي بيك، ولكن النادي الملكي ينوي عرض 50 مليون يورو فقط، بينما يطلب أياكس الحصول على مقابل من 60 إلى 65 مليونًا.

ووجه "الميرنجي" بوصلته إلى نجم أياكس، بعدما وجد صعوبات في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يُذكر أن فان دي بيك (21 عامًا) قدم موسمًا مميزًا مع أياكس؛ حيث لعب 57 مباراة، ولم يتعرض لأي إصابة، وسجل 17 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.