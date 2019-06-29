"ورشة العار ساقطة".. لافتات طرقية ضمن حملة إعلامية لمواجهة صفقة القرن

لافتاتٌ وسط قطاع غزة والضفة الغربيّة لتصاميم أنتجتها الحملة العالميَة للعودة إلى فلسطين ضمن حملتها الإعلامية والميدانيّة لمواجهة "صفقة القرن" وخطوتها الأولى المتمثلة بالورشة الاقتصادية المنعقدة في البحرين.

تضمنت اللوحات "ورشة العار" ساقطة، إضافةً الى خارطة فلسطين مرفقةً بعبارة " أقوى من الصفقات"، وقبضةٌ ترمز إلى قوة وثبات الشعب الفلسطيني في وجه كل المؤامرات.

ولاقت هذه الخطوة اهتمامًا ورواجًا على مواقع التواصل، كما بلغ عدد اللوحات ثلاث وثلاثين لوحةً انتشرت على الطرق الرئيسية في القطاع وفي الأحياء الشعبيّة لمدينة غزّة، كمفترق الشجاعيّة وشارع صلاح الدين وشارع عمر المختار، وخمسة عشر لوحةً في الضفة الغربيّة بما في ذلك الشارع الواصل بين مدينتيّ القدس ورام الله.

وجمعت الحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين جميع الإيميلات المتعلقة بالوزارات والدوائر الحكوميّة والسفارات البحرينية بالعالم، ونشرتها على صفحتها وموقعها الإلكتروني، داعيةً جميع النشطاء والمتضامنين لإرسال رسائل إلى تلك الإيميلات يستنكرون خلالها عقد الورشة في البحرين.











