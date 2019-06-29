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توتنهام يعرض إريكسن على ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:29 - 29 يونيو 2019
بنك فلسطين
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منح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي فرصة كبيرة لريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام اتصل بمسئولي ريال مدريد، وعرض عليهم شراء كريستيان إريكسن.

ودعا ليفي، خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد من أجل التفاوض على بيع إريكسن هذا الصيف.

ويرفض إريكسن (27 عامًا) تمديد عقده مع "السبيرز" الذي ينتهي في عام 2020، ويحاول ليفي الاستفادة من بيع اللاعب، قبل مغادرته بالمجان في الصيف المقبل.

ورغب توتنهام في الحصول على 150 مليون يورو الصيف الماضي لبيع إريكسن، لكن الوضع تغير الآن وانخفضت مطالبه المادية إلى 70 مليون يورو فقط.

ولا يهتم ريال مدريد حاليًا بالحصول على كريستيان إريكسن، حيث وضعه كخيار ثالث حال فشل ضم بول بوجبا، أو فان دي بيك.

 

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