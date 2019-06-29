"إسرائيل" تهدد بعقوبات ضد غزة في حال استمرار البالونات الحارقة

هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بفرض عقوبات ضد قطاع غزة في حال استمر إطلاق "البالونات الحارقة".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في بيان رسمي وزعه مكتب نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنه في حال لم تتوقف الحرائق، فسيتم اتخاذ خطوات عقابية ضد "حماس".

وبين المصدر أنه سيتم منع إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة، كما سيتم منع خفض كميات الوقود التي تصل القطاع، لافتًا إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة.

وفي سياق متصل ذكرت القناة العبرية أن رؤساء مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة" يدرسون إمكانية التوجه للأمم المتحدة بشكل مستقل عن الحكومة الاسرائيلية للاحتجاج على ما أسموه "انتهاكات حركة حماس بسبب استمرار اطلاق البالونات الحارقة واستمرار اندلاع الحرائق في مستوطنات الغلاف".