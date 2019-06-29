اعتداء "عنيف" على عمال فلسطينيين وعرب في كازاخستان

أكد أحد المهندسين الفلسطينيين العاملين في كازخستان إصابة نحو 8 عمال فلسطينيين بجروح بين الطفيفة والمتوسطة جراء الاعتداءات التي طالت عمالاً عرب يعملون لدى شركة "المقاولون المتحدون" (C.C.C.) في مدينة تينجيز.

وقال المهندس بلال عبدالرازق من مخيم نهر البارد والعامل لدى الشركة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إن الاعتداءات بدأت عند العاشرة من صباح اليوم، حين شرع آلاف العمال الكازخيين في الاعتداء على العمال العرب في الإدارات وفي مواقع العمل، وذلك رداً على نشر شاب لبناني يدعى إيلي داوود صورة مستفزة لإحدى البنات الكازخيات، ما اعتبروه إهانة للشعب.

وأكد عبدالرازق أن الشرطة الكازخية نقلت العمال الفلسطينيين من مخيمات لبنان والداخل الفلسطيني والذين يشكلون النسبة الأكبر من عمال الشركة، مع كثير من العمال العرب إلى سكن تابع لشركة أمريكية، وباشرت بتدقيق جوازات سفرهم وإقاماتهم وسط مخاوف كبيرة من ترحيلهم.

وناشد عبدالرازق السفارة الفلسطينية في كازخستان بالتواصل معهم والاطمئنان على أحوال المصابين والحؤول دون ترحيلهم، إذ لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالحادثة التي أثارت حفيظة آلاف العمال الكازاخيين.

بدورها قالت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين أن "مواطنينا وشعبنا في كل أماكن تواجدهم أن مهندسينا وعمالنا، العاملون في مواقع البترول التابعة لشركة ال "سي سي سي" الفلسطينية اللبنانية في جمهورية كازاخستان بخير وأمان، حيث تم نقلهم لقاعدة عسكرية كازاخية قريبة حماية لهم من هجوم العمال الكازاخيين الغوغاء، الذين هاجموا كل من ليس كازاخيا في ذلك الموقع النائي في كازاخستان".

وأوضحت الخارجية أن هجوم العمال الكازاخ بدأ عندما علموا أن أحد العمال العرب قد وضع على صفحته في الفيسبوك صورة له مع فتاة محلية، مما أثار حفيظتهم، بتحريض من أحزاب المعارضة التي كانت تريد الاحتجاج على نتائج الانتخابات الأخيرة ولإحراج الحكومة أمام الرأي العام الدولي.

وأصيب في الهجوم عدد من العمال العرب، نقلوا على إثرها إلى المشافي للعلاج.