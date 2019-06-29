محمد بن راشد يعلن عن قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020

وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد بإطلاق نسخة استثنائية من القمة العالمية للحكومات خلال إكسبو 2020، وذلك بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجهنا بتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو 2020 لإطلاق نسخة استثنائية من القمة خلال إكسبو، "قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020" في 22 نوفمبر العام القادم ستمثل المحور الفكري للحدث العالمي، بحضور 10 آلاف مسؤول حكومي وخبير دولي و30 منظمة عالمية.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن "2020 سيكون عاما مختلفا لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة"، مؤكدا "سيكون لدينا إكسبو استثنائي وقمة استثنائية".

وأضاف "القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لإكسبو 2020 دبي، وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان".

ولفت حاكم دبي إلى أن "توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو 2020 دبي سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها".

وختم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول "عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة".