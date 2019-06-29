هذا ما قاله ترامب حال لم تنفذ "صفقة القرن"

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود احتمال كبير لتنفيذ ما تُسمى "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي للدول الصناعية (G20)، إلى أن عدم تنفيذ صفقة القرن في هذا الوقت فإنها لن تنفذ للأبد، زاعماً بان يدرك تماماً أن الفلسطينيين يريدون الصفقة لكنهم لا يريدون أن يكونوا حكماء.

ولفت إلى أن تعثر الانتخابات الإسرائيلية تعرقل نشر الصفقة الأمريكية.

وشهدت الأيام الماضية عقد مؤتمر البحرين الذي يهدف لدعم فلسطين بـ50 مليار دولار، مقابل التخلي عن القضية الفلسطينية وحق العودة واللاجئين والقدس، وهذا الأمر الذي رفضته فلسطين بكل أطيافها السياسية والدينية، الامر الذي أدى لفشل نجاح مؤتمر البحرين في التطبيق على أرض الواقع.