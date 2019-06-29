55 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الاسبوع الماضي

تنقل اكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 132 مطلوبا جنائياً .

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (26340) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29558) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (132) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (22) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .