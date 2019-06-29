"مهجة القدس:مجدو تفرض عقوبات على الأسير المضرب جعفر عزالدين

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن إدارة سجن مجدو شكلت محكمة برئاسة مدير السجن لمحاكمة الأسير المضرب عن الطعام المجاهد جعفر إبراهيم محمد عزالدين وحكمت عليه بالعزل الانفرادي وعدم زيارة الأهل لمدة شهر وعدم إدخال كانتينا لمدة شهر وعدم الخروج للفورة وذلك بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام.

وأفاد الأسير عزالدين في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (14) على التوالي منذ تاريخ إبلاغه بقرار الاعتقال الإداري يوم الأحد الماضي 16/06/2019م بعد إبلاغه بقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بعدما كان مقرراً الإفراج عنه بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة أشهر، وأنه مصمم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.

وأضاف أن إدارة واستخبارات السجن جلست معه عدة مرات، وحاولوا الضغط عليه بكل الوسائل بهدف ثنيه عن الاستمرار في إضرابه وإنهائه بوعودات كاذبة إلا أنه رفض تلك الضغوطات.

وعن أوضاعه الصحية أشار القيادي عزالدين إلى أنه مازال يعاني من آلام شديدة في المفاصل واليدين والقدمين، ومن آلام شديدة على مدار الساعة، من دوخة باستمرار وآلام بالكلية اليسرى، ونزل من وزنه ثمانية كيلو.

وأوضحت مهجة القدس أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية كانت قد أصدرت حكماً بتاريخ 27/05/2019 بحق المجاهد عز الدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16/06/2019م إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.

جدير بالذكر أن المجاهد جعفر عز الدين من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين وولد بتاريخ 07/07/1971م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال الصهيوني في اعتقالات سابقة على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويعد أحد أبرز الأسرى الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وهو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة طارق عزالدين.