رئيس وزراء اليابان: زيارتي إلى إيران كانت مدعومة من ابن سلمان وماكرون

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مواصلة عمله من أجل تخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال آبي، في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين اليوم السبت، "نستمر في العمل من أجل تخفيف التوتر في المنطقة الخليج".

وأضاف "هناك أصوات متصاعدة من القلق والتوتر المتزايد في مجموعة من الدول في الشرق الأوسط".

كما ذكر رئيس الوزراء الياباني أن زيارته السابقة إلى إيران كانت بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف آبي "الرئيس الفرنسي ماكرون، وولي العهد السعودي، تحدثوا عن الجهود المبذولة من أجل تخفيف التوتر، لأن زيارتي كانت مدعومة من هؤلاء القادة وآخرين".

وتابع "بذلنا جهدا من أجل تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، لصالح الأمن والسلم العالمي، واليابان لديها علاقة ممتازة مع إيران، وكذلك الولايات المتحدة، وأوروبا".

وتابع آبي "الأمر ليس هينا لكننا نلعب دورا في هذه المسألة".

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.