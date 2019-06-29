أردوغان: لا توجد انتكاسات في صفقة أس-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه لا توجد انتكاسات في صفقة شراء أنظمة أس-400 الدفاعية من روسيا، مضيفا أن "التركيز على عملية التسليم" المتوقعة في النصف الأول من تموز/ يوليو.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا، إذا مضت قدما في صفقة أس-400، ولكن تركيا رفضت هذه التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان أيضا إن "من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول 2023"، وأدلى أردوغان بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي السياق ذاته، اجتمع الرئيسين الأمريكي والتركي في قمة على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين، واستمرت القمة بين أردوغان وترامب 35 دقيقة.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت البيرق، والدفاع خلوصي أكار، فضلا عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، وجودت يلماز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

بدوره، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة شراء تركيا منظومة أس-400، قائلا: "القضية معقدة، ونبحث عن حلول مختلفة وعادلة".

وأضاف ترامب أن "الرئيس أردوغان أراد شراء باتريوت من إدارة أوباما ولم يُسمح بذلك"، معتبرا أن "التعامل مع تركيا لم يكن عادلا في عهد أوباما"، وفق رأيه.