ترامب: نواجه موقفا “معقدا” بشأن صفقة إس-400 التركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة تواجه موقفا “معقدا” في كيفية الرد على صفقة تركيا لشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي وأضاف أنه يجري بحث فرض عقوبات محتملة.

ولكن ترامب أبدى تعاطفه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان منحيا باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في وضع شروط لشراء تركيا صواريخ باتريوت.

وقال ترامب في بداية اجتماع ثنائي مع أردوغان في أوساكا بغرب اليابان ” نناقش حلولا مختلفة. إنها مشكلة ما من شك في ذلك”.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق السبت إنه لا توجد انتكاسات في صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا وأضاف أن “التركيز على عملية التسليم” المتوقعة في النصف الأول من يوليو تموز.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في صفقة إس-400. ولكن تركيا رفضت هذه التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان أيضا إن من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول 2023 . وأدلى أردوغان بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.