50 إصابة و19 معتقلاً خلال مواجهات في العيسوية شمال القدس

أصيب اكثر من 50 مواطنا خلال المواجهات التي تدور منذ مساء امس الجمعة، وحتى ساعات فجر اليوم السبت، بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية العيسوية شمال القدس المحتلة، ما يرفع عدد الاصابات منذ مساء الخميس الى 80 اصابة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 19 مواطنا "على الأقل" في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، معظمهم من عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، وبينهم سيدة.

وافادت جمعية الهلال الاحمر بان طواقمها تعاملت مع 50 اصابة خلال المواجهات المندلعة في القرية منذ مساء الجمعة، بينها 37 اصابة بالرصاص "المطاطي"، و6 اصابات كسور وسقوط، و7 اصابات بالاختناق بالغاز.

واكدت الجمعية ان هناك اعاقة كبيرة لحركة سيارات الاسعاف المتجهة الى مكان الحدث بسبب حواجز تقيمها شرطة الاحتلال، التي توقف عددا من سيارات الاسعاف وفي بعض الاحيان لا تسمح بدخولها.

وعُرف من بين المعتقلين: علي سفيان عبيد، ومحمد مروان عبيد، وعزيز غسان عليان، وعزيز عمار عليان، وعمر مروان عبيد، ومحمد فارس عليان، ومحمد سميح عليان، ويوسف فريد عبيد، ومحمود عبدالله داري، ووسيم اياد داري، وأحمد هيثم محمود، ووسيم نايف عبيد وزوجته، وطارق مروان عبيد.