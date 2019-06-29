الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وحارا جداً في الأغوار. في ساعات الليل يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق .

فيما تكون الرياح جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية في الليل وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحياناً في الليل.

وفي الغد لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى ضمن معدلاتها، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ومنعشة في فترة الصباح الباكر مع فرصة لهطول رذاذ خصوصاً في الشمال والساحل، ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ويسود طقس حار نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وطقس حار جداً في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية وتتحول أحياناً الى شمالية غربية .

وفي يوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار ومائل للحرارة في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر. بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

أما يوم الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية ، بحيث يسود طقس حار نسبياً نهاراً في الجبال ومعتدل ليلاً ، بينما يسود طقس صيفي حار في المناطق السهلية والغورية بشكل عام ، الرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة والبحر هادئ. والله تعالى أعلم

وفي يوم الأربعاء : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً اعتيادياً خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلاً ومنعشة في القمم الجبلية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى واعلم.